ambulanti nuove linee guida su durata delle concessioni e sistema a punti

Il 10 giugno 2026 il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha firmato il decreto che introduce le nuove linee guida per le concessioni di posteggio nel commercio su aree pubbliche. Le norme stabiliscono la durata delle concessioni e un sistema a punti per il rilascio delle autorizzazioni. Il provvedimento riguarda i concessionari di ambulanti e prevede aggiornamenti nelle procedure di assegnazione. Le linee guida entreranno in vigore a breve.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha firmato il 10 giugno 2026 il decreto che adotta in via definitiva le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio nel commercio su aree pubbliche. Il provvedimento sblocca un dossier rimasto fermo per oltre 2 anni e dà ai Comuni uno schema uniforme per bandire e riassegnare i posti per ambulanti nei mercati, nelle fiere e nei chioschi. Significa che le centinaia di amministrazioni che avevano sospeso le procedure in attesa del quadro nazionale possono ora ripartire, mentre i circa 146mila operatori del settore censiti dall’Osservatorio del Mimit avranno regole identiche da Bolzano a Trapani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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