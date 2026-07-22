Lotito si presenta alla Reggina e cita uno slogan fascista | Credere obbedire combattere Poi guarda il sindaco Cannizzaro Forza Italia e sorride

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Lotito ha presentato ufficialmente la sua gestione della Reggina, club attualmente in Serie D. Durante l’evento, ha citato uno slogan di ispirazione fascista, “Credere, obbedire, combattere”, e ha rivolto uno sguardo e un sorriso verso il sindaco del Comune. Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha recentemente acquisito la proprietà della squadra.

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Claudio Lotito ha inaugurato ufficialmente la sua avventura alla guida della Reggina. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è diventato il nuovo patron del club amaranto, attualmente impegnato nel campionato di Serie D, rilevandone la proprietà nei giorni scorsi. Durante la conferenza di presentazione, però, a far discutere non sono stati soltanto i programmi per il futuro della società e le domande sulla Lazio (a cui Lotito non ha voluto rispondere), ma anche alcune frasi pronunciate dallo stesso Lotito, tra cui una che richiama a un vecchio slogan del fascismo. A un giornalista che gli chiedeva cosa direbbe a chi negli ultimi anni si è disaffezionato e si è allontanato dalla Reggina, Lotito ha risposto: “ Credere, obbedire, combattere “, vecchio motto fascista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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