Il senatore Claudio Lotito, eletto con Forza Italia, è da anni il presidente della Lazio. Alcuni giorni fa, su impulso del neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro (amico e collega di partito, dimessosi da deputato azzurro dopo la vittoria alle elezioni amministrative), ha acquistato la Reggina, squadra che milita attualmente in Serie D. Durante la presentazione, Lotito – al fianco di Cannizzaro – ha citato uno storico motto fascista (“Credere, obbedire, combattere”) e ricordato anche il canto patriottico Il Piave mormorava, citato negli ultimi mesi per esempio anche da Roberto Vannacci, che fu l’inno italiano nel 1943 e nel 1944, durante il Ventennio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Motto fascista di Lotito alla presentazione alla Reggina, "Credere, obbedire, combattere": poi cita il Piave

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