Lotito cita il motto fascista Credere obbedire combattere alla presentazione della Reggina | scoppia la polemica

Notizia in breve

Durante la presentazione ufficiale della Reggina, il nuovo proprietario ha citato il motto fascista “Credere, obbedire, combattere”. L’evento si è svolto il 20 luglio a Reggio Calabria e ha attirato l’attenzione dei presenti. La frase ha suscitato reazioni e polemiche tra chi ha giudicato l’uso inappropriato di un’espressione storicamente associata a regimi totalitari.