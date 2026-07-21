Lotito cita il motto fascista Credere obbedire combattere alla presentazione della Reggina | scoppia la polemica
Durante la presentazione ufficiale della Reggina, il nuovo proprietario ha citato il motto fascista “Credere, obbedire, combattere”. L’evento si è svolto il 20 luglio a Reggio Calabria e ha attirato l’attenzione dei presenti. La frase ha suscitato reazioni e polemiche tra chi ha giudicato l’uso inappropriato di un’espressione storicamente associata a regimi totalitari.
La prima conferenza stampa di Claudio Lotito da nuovo proprietario della Reggina ha acceso le polemiche per una frase pronunciata durante la presentazione del progetto del club, avvenuta il 20 luglio a Reggio Calabria. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, rispondendo a una domanda sul suo approccio alla nuova avventura, ha citato il motto “ Credere, obbedire, combattere “, storico slogan del regime fascista di Benito Mussolini. Il senatore Claudio Lotito risponde a una domanda citando il celebre motto fascista "credere, obbedire, combattere". Poi gli applausi, le risatine con il sindaco Cannizzaro e l'imbarazzo. @AlekosPrete @PBerizzi pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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