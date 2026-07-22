Loro Piana | 490 euro solo per un manico ma poi la borsa devi costruirla tu con un foulard

Loro Piana propone un manico da 490 euro che si può abbinare a un foulard da 500 euro, con l’obiettivo di creare una borsa personalizzata. La borsa stessa non è venduta pronta, ma bisogna assemblarla con il foulard acquistato separatamente. La proposta si basa su un'idea ispirata al tradizionale metodo giapponese del furoshiki, che permette di avvolgere e trasportare oggetti con tessuti.

Loro Piana vende un manico da 490 euro a cui agganciare il proprio foulard da 500 euro e realizzare una borsa. È la versione lussuosa del furoshiki giapponese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutorial manico borsa uncinetto / Crochet bag handle tutorial

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