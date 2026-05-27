Il tempo incerto di questa primavera 2026 è il contesto ideale per accogliere una delle tendenze più forti del momento in fatto di accessori: il foulard, l’alleato perfetto per proteggersi dall’aria fresca della mezza stagione. Un pezzo così versatile che nelle passerelle di questa primaveraestate 2026 è stato annodato in diversi modi, talvolta esulando dalla sua funzione di coprire testa o collo per diventare parte integrante del look. Amato dalle dive anni ’50 – come Audrey Hepburn, Grace Kelly e Sophia Loren – che lo indossavano in testa e annodato sotto il mento, il foulard come lo conosciamo noi oggi nasce nel Novecento, ma ha radici molto più antiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il foulard conquista la Gen Z ed è il trend virale del momento: non più solo al collo, ora si porta come top, cintura e accessorio da borsa, i “trucchi” virali

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