Piana | oltre 1 milione di euro per le reti irrigue della piana del Magra
In una recente iniziativa, sono stati assegnati oltre un milione di euro per interventi sulle reti irrigue nella piana del Magra. I fondi sono destinati a specifiche aree tra Luni e Santo Stefano, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture agricole locali. La somma riguarderà principalmente lavori di ammodernamento e manutenzione delle reti di distribuzione dell’acqua. Tali interventi potrebbero incidere sulla produzione di basilico nella zona, anche se non sono stati ancora specificati gli effetti diretti.
? Punti chiave Come influenzeranno questi nuovi canali la produzione di basilico locale?. Quali aree specifiche tra Luni e Santo Stefano riceveranno i fondi?. Perché la gestione idrica è diventata fondamentale per le aziende Nicolini?. Chi coordinerà i lavori tra i diversi comuni della piana?.? In Breve Investimenti di 420mila euro per Ramo C, 385mila per Bedale e 417mila per Zona Franca.. Partecipano Francesca Tonelli, Corredo Cozzani e i sindaci Silvestri e Sisti.. Interventi mirano a sostenere aziende come Nicolini, Fratelli Merano e Cantine Lunae.. Convegno L'acqua coltiva la pace previsto in serata per la Settimana Nazionale della Bonifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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