Piana | oltre 1 milione di euro per le reti irrigue della piana del Magra

In una recente iniziativa, sono stati assegnati oltre un milione di euro per interventi sulle reti irrigue nella piana del Magra. I fondi sono destinati a specifiche aree tra Luni e Santo Stefano, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture agricole locali. La somma riguarderà principalmente lavori di ammodernamento e manutenzione delle reti di distribuzione dell’acqua. Tali interventi potrebbero incidere sulla produzione di basilico nella zona, anche se non sono stati ancora specificati gli effetti diretti.

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