Un esponente dei Giovani Democratici milanesi ha dichiarato che il caso legato a Lorenzo Pacini, candidato alle primarie per la fascia di sindaco, è un tema delicato e preferisce non discuterne pubblicamente. Pacini, di 30 anni, ha ottenuto attenzione per la sua campagna ispirata a un modello politico straniero. La discussione interna si concentra sulla sua candidatura e sulle conseguenze all’interno del partito, senza ulteriori dettagli pubblici o commenti ufficiali.

«Il caso-Pacini? In questo momento è come la criptonite: parliamone pure, ma off the record ». Le parole di un’esponente di punta dei Giovani Democratici milanesi la dicono lunga sulla tensione scatenata dalla candidatura alle primarie di Lorenzo Pacini, aspirante sindaco a soli 30 anni, sulla scia del suo modello Zohran Mamdani. Benché sia ormai diventato un personaggio di caratura nazionale, grazie alle sue frequenti apparizioni in trasmissioni di punta come Piazzapulita e La Zanzara, il controverso esponente dem per il momento è un semplice assessore del Municipio 1 (centro storico) e quindi per capire il trambusto che lo accompagna serve un breve riassunto delle puntate precedenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Lettera43.it - Lorenzo Pacini, il volto della sinistra che spacca il Pd di Milano (e non solo)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il ROSSO Pacini e il NERO Ajello: estremismi a confronto - La Zanzara 13.7.2026

Notizie e thread social correlati

Lorenzo Pacini, candidato alle primarie a Milano: “Ostilità verso di me dai giovani del Pd, non capisco il motivo”Un candidato alle primarie del Pd per le prossime elezioni a Milano ha dichiarato di aver ricevuto ostilità dai giovani membri del partito nei suoi...

Pd, Lorenzo Pacini choc: “Se non vinciamo alle urne, ci sono i fucili”Lorenzo Pacini, esponente del Pd, ha dichiarato che se il partito non ottiene la vittoria alle elezioni, potrebbe ricorrere all’uso delle armi.

Temi più discussi: Morte Fakir, Pacini (Pd): Imbarazzante che Meloni trovi il tempo di occuparsi di me; Lorenzo Pacini, il volto della sinistra che spacca il Pd di Milano (e non solo); Pd, Lorenzo Pacini-choc: Se non vinciamo alle urne, ci sono le armi | Libero Quotidiano.it; Prima categoria. Il Chiesina Uzzanese riparte legandosi sempre più al paese.

Lorenzo Pacini, il volto della sinistra che spacca il Pd di Milano (e non solo)Assessore del Municipio 1, frequentatore dei salotti tv e amante delle uscite a effetto. Chi è l’aspirante sindaco che insidia Majorino, divide i dem e irrita Meloni e Vannacci. Il caso-Pacini? In ... lettera43.it

Il caso Milano. Le anguriate della rivoluzione del dem Pacini (Pd pro Calabresi assente)L'assessore al primo Municipio meneghino sta facendo una campagna nelle periferie, angurie in braccio, per costruire il programma in maniera partecipata. E le idee massimalista in politica estera? ... ilfoglio.it