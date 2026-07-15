Lorenzo Pacini candidato alle primarie a Milano | Ostilità verso di me dai giovani del Pd non capisco il motivo

Un candidato alle primarie del Pd per le prossime elezioni a Milano ha dichiarato di aver ricevuto ostilità dai giovani membri del partito nei suoi confronti. Ha spiegato di non capire il motivo di questa contrarietà e ha affermato di essere consapevole di alcune tensioni all’interno del gruppo. La sua candidatura ha suscitato reazioni contrastanti tra i giovani del partito.

Lorenzo Pacini si è candidato alle primarie del Pd previste per la scelta del candidato sindaco per le elezioni amministrative a Milano. La sua candidatura non è stata accolta favorevolmente da tutti: "Sono consapevole che ci sia un po’ di ostilità nei confronti della mia candidatura da parte di altri giovani del partito. Mi dispiace molto perché non ho ancora capito su quali temi non siamo d’accordo", ha detto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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COMUNALI, SALA: SUI CANDIDATI CONFUSIONE FINCHÉ NON SI SCEGLIE IL METODO

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