L’omaggio a Borsellino pura propaganda Le destre ostacolano le indagini sulla mafia Parla il deputato 5S ed ex procuratore nazionale Antimafia De Raho

Il deputato del Movimento 5 Stelle e ex procuratore nazionale antimafia ha commentato che l’omaggio a Borsellino rappresenta una forma di propaganda. Ha anche accusato le forze di maggioranza di ostacolare le indagini sulla mafia. Ieri, la maggioranza ha negato alla Procura di Roma l’autorizzazione a usare le chat tra due esponenti politici, decisione che ha portato all’occupazione dei banchi del governo da parte dei parlamentari del movimento.

Ieri la maggioranza ha negato alla Procura di Roma l’utilizzo delle chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Voi avete reagito occupando i banchi del governo. Federico Cafiero De Raho, deputato del M5S, state denunciando un uso dello scudo parlamentare per proteggere il “cerchio magico” di Giorgia Meloni? “Riepiloghiamo la vicenda. Un uomo dello Stato, sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap, ha partecipato con il 25% alla costituzione di una società, in cui è socia una ragazza di appena 18 anni, figlia di Mauro Caroccia, accusato, e poi condannato, di intestazione fittizia di beni del clan Senese e, attualmente indagato, per fatti analoghi proprio in relazione al ristorante di cui è stato socio Delmastro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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