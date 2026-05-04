Il procuratore nazionale antimafia ha inviato una lettera al governo e alle Camere, commentando i recenti interventi legislativi sui limiti alle intercettazioni. Secondo lui, queste restrizioni compromettono le indagini, portando a un calo dell’efficacia nelle investigazioni contro la criminalità organizzata e il terrorismo. La comunicazione sottolinea che le nuove norme rappresentano un arretramento significativo e preoccupante nel contrasto a tali fenomeni.

Una scelta che ha causato un “ obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo “, con un effetto “ oltremodo grave e allarmante “. E che quindi impone una “urgente necessità di riflessione sulle criticità riscontrate”. Come racconta il Corriere della sera, il procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo ha scritto il 20 aprile scorso a governo e Parlamento chiedendo una marcia indietro su una delle norme approvate negli ultimi anni per limitare le intercettazioni: il divieto di usare i nastri in un procedimento diverso da quello in cui sono stati acquisiti, “salvo che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il procuratore nazionale antimafia scrive a governo e Camere: “I nuovi limiti alle intercettazioni danneggiano le indagini”

Notizie correlate

Riforma intercettazioni, procuratore Melillo scrive a Nordio e Piantedosi: “Grave arretramento nel contrasto a mafia e terrorismo”Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in una lettera a Nordio, Piantedosi e Colosimo denuncia un grave arretramento nelle indagini...

Il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Ardituro parla agli allievi dei Salesiani“Dopo l’importante incontro con il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, ci sarà un altro confronto di grande valore e di alto...

Approfondimenti e contenuti

Il procuratore nazionale antimafia scrive a governo e Camere: I nuovi limiti alle intercettazioni danneggiano le indaginiUna scelta che ha causato un obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo, con un effetto oltremodo grave e allarmante. E ... ilfattoquotidiano.it

Gianni Melillo, il procuratore scrive a governo e Parlamento: «La legge sulle intercettazioni frena le indagini su mafia e terrorismo»Gianni Melillo, 66 anni, è procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dal 2022. E lancia un vero e proprio allarme: «L'effetto della riforma si è rivelato oltremodo grave» e arretra la «linea di ... roma.corriere.it