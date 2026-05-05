Le nuove norme sulle intercettazioni introdotte dalla riforma Nordio sono al centro di una discussione legale, dopo che il procuratore nazionale ha espresso preoccupazioni riguardo agli effetti sulle indagini su mafia e terrorismo. Secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie, le modifiche legislative avrebbero portato a un rallentamento o blocco di alcune attività investigative. La questione ha attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte nel settore della giustizia.

Melillo contro la stretta che impedisce di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte Indagini rallentate se non addirittura paralizzate. A certificare che le riforme varate dal ministro della Giustizia (ed ex pubblico ministero) Carlo Nordio, sono state deleterie per le inchieste sui colletti bianchi, la lettera inviata a lui, al collega dell’Interno, Matteo Piantedosi, e alla presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, il 20 aprile scorso dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, svelata ieri dal Corriere della Sera. Paradossalmente (ma “fino a un certo punto”) proprio il costo delle intercettazioni era stata una delle motivazioni per le quali Nordio aveva varato le sue “riforme”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Intercettazioni, dalla riforma Nordio effetto nefasto per le indagini su mafia e terrorismo: l’accusa al governo del procuratore nazionale Melillo

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La modifica dell'art. 270 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge Nordio che vieta le c.d. "intercettazioni a strascico", ovvero la prassi di utilizzare i risultati di intercettazioni disposte per un determinato procedimento penale in procedimenti diversi, - facebook.com facebook

Intercettazioni, nel 2025 sale la spesa a 300 milioni. Nordio: “Vanno tagliate”. @salvini_giacomo x.com