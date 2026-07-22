L’Odissea pigliatutto di Nolan e gli altri film in sala nel fine settimana

Notizia in breve

Nel fine settimana, il film di Nolan ha dominato il botteghino, conquistando la prima posizione con un incasso elevato. Accanto a questa pellicola, poche altre novità sono arrivate nelle sale bergamasche, con uscite limitate. Nessun altro film ha raggiunto i livelli di incasso del blockbuster, che ha attirato gran parte del pubblico. Le altre pellicole presenti sono state poco più di un’appendice alla grande affluenza generata dal film principale.