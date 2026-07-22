L’Odissea pigliatutto di Nolan e gli altri film in sala nel fine settimana
Nel fine settimana, il film di Nolan ha dominato il botteghino, conquistando la prima posizione con un incasso elevato. Accanto a questa pellicola, poche altre novità sono arrivate nelle sale bergamasche, con uscite limitate. Nessun altro film ha raggiunto i livelli di incasso del blockbuster, che ha attirato gran parte del pubblico. Le altre pellicole presenti sono state poco più di un’appendice alla grande affluenza generata dal film principale.
CINEMA. In un fine settimana caratterizzato dal colossal «piglia tutto» del regista francese, c’è qualche altra timida nuova uscita nelle sale bergamasche. Guarda qui. In questa seconda metà di luglio 2026 il cinema in Italia sta vivendo un momento particolarmente positivo grazie al successo di «Odissea» di Christopher Nolan, che si conferma il grande evento dell’estate. Nel primo weekend dall’uscita il kolossal tratto dal poema di Omero domina il botteghino: secondo i dati Cinetel ha sfiorato i 10 milioni di euro nei primi quattro giorni di programmazione, con quasi 1,2 milioni di spettatori, contribuendo da solo alla quasi totalità degli incassi del weekend italiano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Odissea | Girato interamente in IMAX – Dal 16 luglio al cinema
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Christopher Nolan colpisce ancora. Il suo ultimo attesissimo film, The Odyssey, ha debuttato con una forza travolgente, incassando ben 264,1 milioni di dollari nel weekend di apertura in tutto il mondo. Questo straordinario risultato segna ufficialmente il miglior facebook