Odissea si prende la scena | i film al cinema nel fine settimana

Da ecodibergamo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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NELLE SALE. Grande attesa per il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan. Gli altri titoli: da «Toy Story 5» a «Minions & Monsters». Questo fine settimana cinematografico di metà luglio ha un protagonista indiscusso. Dopo mesi di attesa, indiscrezioni e una campagna promozionale che ha alimentato la curiosità degli appassionati di tutto il mondo, arriva finalmente nelle sale italiane «Odissea», il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan. Il regista britannico, reduce dal successo di «Oppenheimer», si confronta questa volta con uno dei testi fondativi della letteratura occidentale, trasformando il poema di Omero in un’avventura epica dal respiro contemporaneo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Temi più discussi: Odissea si prende la scena: i film al cinema nel fine settimana; E quindi com’è fatto questo Odissea; Odissea di Nolan, la recensione del Mereghetti: Niente epica ma la parabola di un uomo sconfitto. Voto 9; L’Odissea arriva al cinema: Nolan sfida Omero, ma alla fine è costretto ad arrendersi.

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