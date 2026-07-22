Il film di Nolan ha dimostrato che anche produzioni considerate troppo «woke» non sono destinate a fallire. Il regista, attivo da oltre vent’anni, ha recentemente ottenuto risultati di grande successo con un biopic di tre ore su un fisico con simpatie comuniste, che ha quasi raggiunto il miliardo di dollari di incasso.

Solo un ciclope chiuso in una caverna potrebbe sorprendersi di fronte a risultati simili. Nolan è in stato di grazia da due decenni. Il suo precedente film, un biopic di tre ore su un fisico con simpatie per il comunismo che perde un nulla osta di sicurezza, ha sfiorato il miliardo di dollari. La sua Odissea – una rilettura moderna, spettacolare e infarcita di star di una delle storie più antiche della civiltà occidentale – è insieme più accessibile e ovviamente più commerciale di quanto non fosse Oppenheimer. Sarebbe sorprendente se l’ultima opera di Nolan non incassasse persino più dell'opera che si è portata a casa l'Oscar. Detto questo, dal dominio di Odissea emergono due elementi notevoli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'Odissea di Nolan ha smontato per sempre il mito secondo cui i film troppo «woke» sarebbero flop annunciati

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