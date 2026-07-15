Un film ispirato all’Odissea, diretto da un regista noto per il suo stile, è stato presentato come un blockbuster. La produzione ha ricevuto critiche per la sua eccessiva spettacolarizzazione, con molte recensioni che segnalano come il film abbia sacrificato il mito originale in favore di effetti visivi e ritmo frenetico. La pellicola si distingue per un forte impatto visivo, ma è stata anche accusata di perdere la profondità narrativa dell’opera classica.

Non sappiamo a che altezza le ali di Icaro abbiano iniziato a bruciare, ma Christopher Nolan, con la sua Odissea, ha toccato quella quota. Più che il film della consacrazione, è il film emblema della propria maniera; più che un capolavoro di bottega, è un prodotto geneticamente in serie. Drammaturgicamente pappa già pronta, spolveratona di incredibile e congestionato melting pot attoriale (i soldati greci dai tratti afroamericani, asiatici e nordici a Troia, davvero, non riescono a essere nemmeno più materia di polemica), solita magniloquenza esasperata di stile (il suono che accompagna ininterrottamente tutto, ma proprio tutto il film,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Troppo Nolan, troppo poco Omero: l’Odissea diventa un blockbuster magniloquente in cui il cinema-flusso soffoca il respiro del mito

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Perché NOLAN ha scelto proprio l'ODISSEA I TEMI di un'opera che ci raccontiamo da millenni

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Argomenti più discussi: Pur di girare l’Odissea tutto in IMAX, Christopher Nolan si è dovuto inventare una nuova, stranissima, grossissima macchina da presa; The Odyssey, l'ultimo trailer dell'opera di Nolan supera record di dislike su YouTube; L'Odissea di Nolan vale davvero tanta attesa? Le prime reaction dicono di sì: eccole, con le interviste sul set; Perché Odissea è così odiato? Quali sono tutte le polemiche contro il nuovo film di Nolan.

Lupita Nyong’o interpreta Elena nel nuovo film di Nolan e spiega che Iliade e Odissea dedicherebbero troppo poco spazio al punto di vista delle donne. Parliamo dei testi fondativi della civiltà occidentale, non di un panel universitario sull’inclusività. x.com

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