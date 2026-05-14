Il dibattito tra Elon Musk e il regista Nolan riguarda l’adattamento cinematografico di Odissea. Musk ha criticato il “casting woke” scelto per il film, sostenendo che si tratterebbe di una scelta politica. Nolan, invece, non ha commentato pubblicamente le accuse. La discussione si è sviluppata sui social media, con vari utenti che si sono schierati da una parte o dall’altra. Finora, non sono state avanzate prove che supportino le affermazioni di Musk.

Il recente dibattito scatenato da Elon Musk attorno all’adattamento cinematografico di Odissea diretto da Christopher Nolan ha sollevato pesanti accuse di “wokeismo”, incentrate in particolare sul casting di Lupita Nyong’o nel ruolo di Elena di Troia e di Elliot Page come fantasma di Achille (quest’ultimo persino non confermato ancora) Musk, attraverso una serie di post e retweet, aveva suggerito che tali scelte creative non siano dettate da una visione artistica, ma dalla necessità di piegarsi ai nuovi standard di inclusività dell’Academy per ottenere premi prestigiosi. Musk, in particolare, ha dato voce alle opinioni controverse di alcuni esponenti della destra americana, come si può vedere qui sotto Absolutely true.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Musk contro Nolan e il “casting woke” di Odissea: perché le accuse non reggono

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