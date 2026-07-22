L’odissea del ’Pronto badante’ La testimonianza | Lasciata sola Impossibile accedere al servizio

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Eleonora Rosi SIENA Aveva bisogno di aiuto per poche settimane, il tempo necessario per riprendersi da un intervento chirurgico e tornare a fare da sola le attività quotidiane. Ma per Sandra Cardinali, 65 anni, il percorso per accedere al servizio ’ Pronto Badante ’, si è trasformato in una lunga serie di telefonate, spiegazioni e porte che non si aprivano. "Dopo l’intervento mi era stato detto che non potevo fare alcuna attività in casa - racconta Cardinali -. Ho chiamato l’assistente sociale, che mi ha chiesto se fossi autonoma nell’igiene intima. Le ho risposto di sì, ma che contemporaneamente non potevo passare il mocio, l’aspirapolvere, fare la lavatrice, nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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