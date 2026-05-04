La firma del datore di lavoro per accedere al servizio estivo per l' infanzia la novità e le polemiche

È stata annunciata la prossima apertura del servizio estivo per l'infanzia nel Comune di Arezzo, destinato a bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni. Per poter accedere a questa iniziativa, sarà necessario che il datore di lavoro apponga la propria firma sul modulo di richiesta. Questa novità ha suscitato alcune polemiche tra genitori e operatori, mentre le modalità di iscrizione sono state rese note.

Arriva la nuova edizione del Giocoquando, il servizio estivo del Comune di Arezzo nelle scuole dell'infanzia per i bambini e le bambine tra i 3 e i 6 anni. E fin dalle prime ore in cui è uscito l'avviso non sono mancate le segnalazioni e le polemiche per i criteri inseriti. Le iscrizioni sono.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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