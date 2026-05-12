Anziani in casa con la badante o in Rsa? Come non farsi spennare e accedere a bonus e aiuti

Quando un familiare non è più in grado di prendersi cura di sé, le opzioni principali sono tra l'assistenza domiciliare con una badante o il ricovero in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa). Questa scelta viene spesso fatta in modo rapido, in seguito a incidenti o problemi di salute, lasciando poche possibilità di valutare tutte le alternative. Molte famiglie preferiscono mantenere il proprio caro a casa, anche se richiede sacrifici e risorse economiche.

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