Anziani in casa con la badante o in Rsa? Come non farsi spennare e accedere a bonus e aiuti
Quando un familiare non è più in grado di prendersi cura di sé, le opzioni principali sono tra l'assistenza domiciliare con una badante o il ricovero in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa). Questa scelta viene spesso fatta in modo rapido, in seguito a incidenti o problemi di salute, lasciando poche possibilità di valutare tutte le alternative. Molte famiglie preferiscono mantenere il proprio caro a casa, anche se richiede sacrifici e risorse economiche.
Una domanda dolorosa che spesso arriva all’improvviso. Magari dopo una caduta, un malore, un ricovero o l’aggravarsi di una demenza: è meglio una Rsa o un badante per assistere un familiare non più autosufficiente? Per molti la risposta istintiva è "tenerlo a casa", anche a costo di sacrifici.🔗 Leggi su Today.it
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