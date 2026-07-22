Lo stupefacente nascosto nei cassetti | tra abiti e avanzi di cibo spunta un chilo e mezzo di droga

Durante una perquisizione in una abitazione a Carugo, i militari hanno scoperto circa un chilo e mezzo di sostanza stupefacente nascosta tra vestiti e avanzi di cibo nei cassetti. La droga è stata sequestrata e sono in corso ulteriori verifiche. Nessuno è stato arrestato al momento.

Carugo (Como), 22 luglio 2026 – La droga in casa era tanta, ma per riuscire a trovarla, i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, che nei giorni scorsi hanno proceduto al loro controllo, hanno dovuto frugare a lungo tra mucchi di abiti buttati alla rinfusa, sacchi dell’immondizia accatastati, cibo lasciato ovunque, all’interno di un’abitazione fatiscente di Carugo occupata da due marocchini, Yassine Mouaddine, 27 anni, e Younesse Maatouch, 42 anni, irregolari e di fatto domiciliati nella casa perquisita dai militari. Sostanze da taglio . Qui, nascosti in vari cassetti, erano stati trovati 350 grammi di eroina, 300 di cocaina, 500 di hashish, 100 di marijuana e 200 grammi di sostanza da taglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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