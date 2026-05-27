Oltre mezzo chilo di droga tra auto e casa giovane ai domiciliari

Un giovane di Angri è stato arrestato dai carabinieri di Tramonti per detenzione di droga. Durante una perquisizione, sono stati trovati oltre 500 grammi di sostanze stupefacenti tra auto e abitazione. Ora si trova agli arresti domiciliari.

Finisce ai domiciliari il giovane di Angri arrestato giorni fa, dai carabinieri di Tramonti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Gip ha convalidato l'arresto, per poi sottoporre l'indagato agli arresti domiciliari.L'indagineA seguito di un controllo, i militari avevano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il sequestro di droga a Bologna 8 chili e 16.000 euro in contanti. La doppia operazione della pol...

Notizie e thread social correlati

Ai domiciliari, ma con stupefacenti e oltre mezzo chilo di esplosivi: 37enne in carcereUn uomo di 37 anni, ristretto agli arresti domiciliari per precedenti, è stato arrestato e portato in carcere dopo essere stato trovato in possesso...

L'appartamento era diventato un supermarket della droga: oltre un chilo e mezzo di stupefacenti in casaNella serata di lunedì, la Polizia locale di Rimini ha condotto un'operazione nel quartiere di Viserba, arrestando un uomo nato nel 1996.

Temi più discussi: Droga, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti al Rione Traiano: in manette un 21enne; Ai domiciliari, ma con stupefacenti e oltre mezzo chilo di esplosivi: 37enne in carcere; Base dello spaccio nel fortino di Ostia Nuova, sequestrati oltre 3 chili di droga; L'appartamento era diventato un supermarket della droga: oltre un chilo e mezzo di stupefacenti in casa.

Ai domiciliari, ma con stupefacenti e oltre mezzo chilo di esplosivi: 37enne in carcere ift.tt/4SMgQVD ift.tt/9S4EOdV x.com

Droga nascosta nel giardino. Arrestato un 55enne: aveva un chilo e mezzo di hashishI carabinieri, a seguito di indagini, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e hanno trovato lo stupefacente e il necessario per confezionare le dosi. msn.com

Ostia Ponente, smantellata base di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di drogaGli agenti hanno trovato 300 dosi già pronte, un chilo e mezzo di hashish e strumenti per la preparazione. Due arresti ... ilfaroonline.it