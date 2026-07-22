Il sindaco di Salerno ha commentato le purghe nel governo ucraino, criticando la situazione politica nel paese. Ha riferito che in Ucraina non si vota da quattro anni e ha definito il leader ucraino come un “licenziatore con divisa da cacciatore di funghi”. Inoltre, ha accusato Zelensky di aver circondato il suo governo con persone coinvolte in corruzione e furti, senza fare riferimenti a nomi specifici.

Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca è intervenuto sulle recenti purghe di Zelensky, in particolare su quella dell'ex ministro della Difesa Fedorov. E dopo aver criticato il tramonto della democrazia in Ucraina, ha accusato Zelensky di essersi circondato di "grandi ladri e corruttori" Ironi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

© Ilgiornaleditalia.it - Lo schiaffo di De Luca a Zelensky: "Licenziatore con divisa da cacciatore di funghi, da 4 anni in Ucraina non si vota" - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Patriot e ingresso nell’Ue: Bruxelles stringe l’asse con Kiev. E lunedì Zelensky dai Volenterosi per la forza multinazionale da schierare in UcrainaI Paesi dell’Unione europea hanno deciso di accelerare il processo di adesione dell’Ucraina, mentre si intensificano i preparativi per l’invio di una...

Erri De Luca fuori da Salerno Letteratura, la replica: "È il Festival che si è escluso da me"Erri De Luca ha dichiarato che non è stato lui ad essere escluso dal Festival Salerno Letteratura, ma che è stato il festival a escludersi da lui.

Argomenti più discussi: Lo schiaffo ai pm su Milano-Cortina. La Consulta: Tutto regolare; Schiaffo alla 'ndrangheta di Reggio Calabria, tra gli arrestati vertici e nuove leve: i nomi; Iran, altro blocco navale imposto dagli Usa, lo schiaffo di Trump: Chiederemo pedaggio del 20% sui transiti; Tyler Herro non farà causa dopo lo schiaffo di Bam Adebayo.

La decisione della destra di reintegrare i medici novax è imbarazzante. Uno schiaffo alle centinaia di sanitari che sono morti in corsia, mentre i loro colleghi davano credito a tesi antiscientifiche che hanno solo contribuito a delegittimare le istituzioni sanitarie. x.com

Si porta bene, anche in ginocchio. Grande contrattempo per Changretta. reddit

Le Iene, Luca Onestini mostra il lato B dopo lo schiaffo della Mrazova, clipIvana Mrazova tradita da luca onestini? La modella ceca ha sorpreso l’ex tronista di Uomini e Donne a letto con la personal trainer. Una situazione imbarazzante che ha provocato la brusca reazione ... it.blastingnews.com