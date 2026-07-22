Lo schiaffo di De Luca a Zelensky | Licenziatore con divisa da cacciatore di funghi da 4 anni in Ucraina non si vota - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Salerno ha commentato le purghe nel governo ucraino, criticando la situazione politica nel paese. Ha riferito che in Ucraina non si vota da quattro anni e ha definito il leader ucraino come un “licenziatore con divisa da cacciatore di funghi”. Inoltre, ha accusato Zelensky di aver circondato il suo governo con persone coinvolte in corruzione e furti, senza fare riferimenti a nomi specifici.

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Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca è intervenuto sulle recenti purghe di Zelensky, in particolare su quella dell'ex ministro della Difesa Fedorov. E dopo aver criticato il tramonto della democrazia in Ucraina, ha accusato Zelensky di essersi circondato di "grandi ladri e corruttori" Ironi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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