Erri De Luca fuori da Salerno Letteratura la replica | È il Festival che si è escluso da me

Erri De Luca ha dichiarato che non è stato lui ad essere escluso dal Festival Salerno Letteratura, ma che è stato il festival a escludersi da lui. La sua prolusione, prevista per l’apertura dell’evento in programma dal 13 al 20 giugno, è stata cancellata. Lo scrittore ha commentato questa decisione con una battuta, affermando che è il Festival a essersi allontanato da lui.

"Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me". Lo scrittore Erri De Luca liquida con questa battuta, rilasciata all'ANSA, la cancellazione della prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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Amo le voci fuori dal coro. Quelle con cui sono d’accordo a costo di sembrare eretica,fuori dalla grazia di Dio e suscitare commenti poco gentili Amo Erri De Luca Amo Israele Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio x.com

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