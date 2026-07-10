I Paesi dell’Unione europea hanno deciso di accelerare il processo di adesione dell’Ucraina, mentre si intensificano i preparativi per l’invio di una forza multinazionale nel paese. L’annuncio è arrivato in un momento in cui il presidente ucraino si prepara a incontrare i volontari per discutere il supporto militare. Nel frattempo, il leader russo ha ribadito che l’ingresso dell’Ucraina nella NATO rappresenta una questione più rilevante rispetto all’adesione all’UE.

Mentre Vladimir Putin continua a ripetere che l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea sarebbe un problema secondario rispetto all’ingresso nella Nato, i Ventisette ieri hanno scelto di imprimere un’altra accelerazione al percorso europeo di Kiev. I Paesi membri hanno infatti dato il via libera all’apertura del sesto cluster negoziale, quello dedicato alle relazioni esterne, alla politica estera e alla sicurezza. Tradotto: uno dei capitoli più delicati dell’intero processo di adesione di uno stato all’Unione Europea. Dopo l’apertura, a giugno, del cluster dedicato ai “fondamentali” – Stato di diritto, giustizia e diritti – Bruxelles continua così a costruire, pezzo dopo pezzo, il futuro europeo dell’Ucraina e, insieme, della Moldavia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Ucraina, Patriot e ingresso nell’Ue: Bruxelles stringe l’asse con Kiev. E lunedì Zelensky dai Volenterosi per la forza multinazionale da schierare in Ucraina

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Ucraina nellUe, leva per la tregua: Putin apre a Bruxelles ma non alla Nato | Fausto Biloslavo

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