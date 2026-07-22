Un passeggero ha riferito di essere stato quasi risucchiato da un finestrino rotto durante un volo Ryanair partito dalla Germania e diretto in Grecia. L’incidente si è verificato accanto al suo posto, 11F, quando il vetro si è frantumato. In un’intervista, ha descritto di aver vissuto un momento di grande paura, con il finestrino che si è sgretolato durante il viaggio. Nessuna altra persona è rimasta ferita nell’incidente.

In un’intervista esclusiva per il Guardian, Ljubisa Karovi?, l’uomo quasi risucchiato dal finestrino dell’aereo Ryanair sul quale stava viaggiando, andato in frantumi proprio accanto al suo posto -l’ 11F – del volo partito dalla Germania e diretto in Greci a, ha raccontato la propria esperienza. A distanza di undici giorni e undici notti, quel momento rimane il preludio «al caos, alla catastrofe» che gli impedisce di dormire la notte. La testimonianza di Ljubisa Karovi?, l’uomo quasi sbalzato fuori dal volo Ryanair. «Ricordo l’esplosione», ha raccontato l’imprenditore, con la testa sostenuta da un collare ortopedico. «È il rumore che precede il caos, quel rumore che sento sempre quando chiudo gli occhi per dormire». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ljubisa Karovi?, l’uomo quasi risucchiato da un finestrino rotto su un volo Ryanair, ha raccontato la sua versione dei fatti

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Wife of man nearly sucked out of Ryanair plane recalls terrifying flight

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