Passeggero risucchiato dal finestrino rotto su volo Ryanair le foto della pala del motore staccata | possibile causa
Un passeggero è stato risucchiato dal finestrino rotto durante un volo Ryanair. Le foto mostrano la pala del motore staccata, suggerendo che un oggetto proveniente dal motore abbia causato il danno. La rottura del finestrino sarebbe avvenuta a causa di un colpo esterno violento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze per il passeggero coinvolto. La compagnia ha avviato le verifiche sul volo e sull’incidente.
Le immagini della pala mancante confermerebbero l'ipotesi che a rompere completamente il finestrino del velivolo sia stato un violento colpo esterno giunto da un oggetto che si è staccato improvvisamente dal motore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Finestrino rotto sul volo Ryanair: il passeggero salvato da una catena umana
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Passeggero risucchiato dal finestrino rotto durante un volo Ryanair Come si è arrivati alla rottura del finestrino? Le immagini del motore aggiungono un elemento importante alla ricostruzione ? facebook
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