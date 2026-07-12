Passeggero risucchiato dal finestrino rotto su volo Ryanair le foto della pala del motore staccata | possibile causa

Notizia in breve

Un passeggero è stato risucchiato dal finestrino rotto durante un volo Ryanair. Le foto mostrano la pala del motore staccata, suggerendo che un oggetto proveniente dal motore abbia causato il danno. La rottura del finestrino sarebbe avvenuta a causa di un colpo esterno violento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze per il passeggero coinvolto. La compagnia ha avviato le verifiche sul volo e sull’incidente.