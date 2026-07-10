Un aereo di Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen è tornato indietro dopo il decollo. Durante il volo, si è rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori. L’aereo ha fatto ritorno in aeroporto poco dopo la partenza. Non ci sono state segnalazioni di feriti. La compagnia ha avviato verifiche sulla causa del guasto.

Venerdì un aereo di Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania, è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un guasto avvenuto durante il volo. Secondo quanto detto dai passeggeri e da due persone che lavorano nel settore ai media internazionali durante l’incidente una persona a bordo ha rischiato di essere risucchiata all’esterno dell’aereo e ha dovuto essere trattenuta dagli altri passeggeri seduti accanto a lei. I giornali greci hanno scritto che poco dopo la partenza ci sarebbe stato un grave problema al motore che avrebbe poi provocato il distacco di un frammento, che avrebbe colpito e frantumato un finestrino. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Su un volo Ryanair in Grecia un finestrino si è rotto e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori

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Paura sul volo Ryanair: si rompe finestrino in volo, passeggero rischia di essere risucchiato

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