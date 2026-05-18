Andrea Iervolino ha comunicato di aver concluso un accordo con Jeff Bezos per l’uso di immagini spaziali provenienti da Blue Origin nel suo nuovo film, intitolato “I See You”. Le immagini, provenienti dalla società di Bezos, saranno inserite nel lungometraggio, che è stato anche prodotto dallo stesso Iervolino. La collaborazione coinvolge dunque l’utilizzo di materiale visivo proveniente dall’azienda di Bezos, nota per le sue attività nello spazio.

Andrea Iervolino annuncia accordo con Jeff Bezos per l’utilizzo di immagini spaziali di Blue Origin nel lungometraggio “I See You”. Riprese reali nello spazio per dare forma a una storia d’amore in stile vérité. È quello che vedremo nel film I See You molto presto. Stando a quanto si legge in una nota stampa, Space 11 Corp, società attiva nella space economy, nelle infrastrutture spaziali e nelle tecnologie spaziali con un focus sull’intrattenimento, ha annunciato che il suo prossimo lungometraggio integrerà reali immagini girate nello spazio provenienti da Blue Origin e materiali pubblicamente disponibili delle missioni NASA, con l’obiettivo di realizzare fino all’85% del film attraverso contenuti autentici legati allo spazio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Jeff Bezos, le immagini spaziali di Blue Origin nel film ‘I See You’ prodotto (anche) da Andrea Iervolino

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