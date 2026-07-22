Durante la tappa tra Chambery e Voiron, Veistroffer guida il gruppo, con Abrahamsen vicino. Ballerini è caduto da solo in una rotatoria, ma ha ripreso la corsa senza apparenti conseguenze e ha un ritardo di un minuto e 20.

Caduta per Ballerini, scivolato da solo su una rotatoria. Davide riprende la tappa apparentemente senza conseguenze. Ha un ritardo di un minuto e 20 secondi sul gruppo Dopo una decina di km il duo di testa a un vantaggio di 15 secondi sul gruppo Veistroffer alla testa del gruppo, Abrahamsen sulla sua ruota La tappa è iniziata! Su Chambery splende il sole, temperatura di 26°C. La presentazione della tappa 17 I corridori stanno raggiungendo il km 0 Tantissima attesa per la Lidl-Trek che animerà sicuramente la corsa. L’obiettivo della compagine tedesca è sicuramente quello di mettere fuori gioco nella prima fase di gara le ruote veloci: Vacek, Simmons e Gee saranno scatenati nel rompere il gruppo e trascinare il capitano Mads Pedersen con l’obiettivo vittoria di tappa e Maglia Verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour de France, Chambery-Voiron: Veistroffer alla testa del gruppo, Abrahamsen a ruota

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