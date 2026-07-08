CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.47 1 km al traguardo volante di Vic-en-Bigorre! 16.46 Non sarà facilissimo per il danese rientrare sul plotone, che adesso sta alzando l’andatura in vista del traguardo volante. 16.45 Problema tecnico per Jonas Vingegaard! Il danese è costretto a cambiare la bicicletta e perde diverse decine di secondi sul gruppo. 16.43 50 km al traguardo di Pau! 16.41 Il traguardo di oggi, essendo uno di quelli disegnati su misure per gli sprinter, sarà importantissimo per la lotta per la maglia verde. A Pau sono infatti a disposizione ben 70 punti per il primo al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Veistroffer sempre in testa, ma il gruppo aumenta il ritmo in vista del traguardo volante

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