Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, 57 corridori si sono trovati in testa alla corsa. Tra loro, Pidcock, Germani e Ballerini sono in azione per conquistare la maglia verde. La gara si sta concentrando sull’intermedio di Melisey, dove si prevede una sfida serrata per lo sprint. La classifica generale si aggiorna di conseguenza, ma non sono stati ancora annunciati i vincitori di questa fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.40 Si preannuncia una bella sfida allo sprint intermedio di Melisey. La lotta principale sarà tra Mads Pedersen e Jasper Philipsen, ma attenzione anche a Biniam Girmay 15.37 Mancano 90 chilometri all’arrivo. 15.35 Il gruppetto della maglia verde riprende la testa della corsa. Pedersen rientra su Philipsen ad oltre 20 km dallo sprint intermedio. 15.34 La testa della corsa ha 6? 28? di vantaggio sul gruppo, che sta continuando a perdere. Vedremo se ad un certo punto entreranno in azione le altre squadre dei big della generale per contenere il ritardo e non perdere posizioni in generale da Pidcock 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 57 in testa, ci sono Pidcock, Germani e Ballerini! Grande sfida per la maglia verde

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