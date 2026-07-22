Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, Pedersen e altri cinque ciclisti sono arrivati in testa, mentre circa quaranta corridori inseguivano a un minuto e trenta secondi di distanza. Alla quota di metà gara, Philipsen ha conquistato il settimo posto nel traguardo volante, ottenendo nove punti. La corsa prosegue con questa dinamica di testa, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.51 Philipsen si prende il settimo posto del traguardo volante, guadagnando 9 punti. Adesso tra Pedersen e il belga ci sono 47 lunghezze. 16.50 Pedersen si prende i 25 punti dello sprint intermedio. Vedremo se il danese adesso inizierà a spendere meno o continuerà a spendere tanto. Il gruppo inseguitore, tirato da Alpecin e Visma, è a 50?. 16.49 Un km allo sprint intermedio. Planckaert, compagno di Philipsen, è alla ruota di Pedersen. 16.46 30 km al traguardo. Intanto Wellens è andato a supporto di Adam Yates. 16.43 Mancano 5 km al traguardo volante, che assegna 25 punti al primo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen e altri cinque al comando, una quarantina di corridori inseguono a 1’30”

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