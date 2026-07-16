Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, quattro corridori sono al comando, con uno di loro che guida le operazioni. Tuttavia, il gruppo principale mantiene il controllo della corsa. Nel frattempo, un ciclista ha già vinto due premi di combattivo e potrebbe ottenere anche il terzo, valutando una strategia per il premio finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 15.47 Baptiste Veirstroffer ha già conquistato due volte il premio di combattivo di giornata, oggi potrebbe conquistare il terzo e magari iniziare a ragionare per il premio finale. 15.44 Veirstroffer conquista anche il secondo GPM di giornata. 15.41 Superate le 2h di corsa, media dei 48.7 kmh. 15.38 Inizia la Côte de Cuzy (2.4 km al 4.5% medio, quarta categoria). 15.36 Si sta abbattendo un temporale sui corridori, che stanno prendendo molta pioggia in questo frangente. 15.35 Damiano Caruso ha vinto una tappa al Giro d’Italia e una alla Vuelta a Espana, oggi sarà difficile ma ha la possibilità di trionfare nell’unico Grande Giro che gli manca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso insieme ad altri tre corridori al comando delle operazioni, ma il gruppo controlla

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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