Al 21 km dal traguardo, cinque corridori mantengono un vantaggio di circa un minuto e trenta secondi sul gruppo principale. La corsa si sta avvicinando all’ultimo GPM di giornata, il Col du Haag, lungo 11,2 km con pendenza media del 7,3% e classificato come prima categoria. Il tratto in discesa si è appena concluso e i ciclisti si preparano all’ultimo ostacolo prima dell’arrivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.54 Mancano 21 km al traguardo. 16.51 Concluso il tratto in discesa, la corsa si sta avvicinando all’ultimo GPM di giornata, il Col du Haag (11,2 km al 7,3%, prima categoria). 16.48 Problema meccanico per Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team), compagno di squadra di Paul Seixas. 16,45 Nel gruppo maglia gialla ci sono circa trenta corridori. 16.42 Si è staccato Ben Healy dal gruppo di testa, il margine dei battistrada sul plotone è di 1’33”. 16.39 Dopo tre ore di corsa la media oraria è di 40,3 kmh. 16.36 Arensman, Caruso, Tiberi e Wellens si sono staccati dal gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: restano in cinque al comando, gruppo intorno al 1’30”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: intorno al 1’30” il margine dei tre attaccanti sul gruppoDurante la tappa di oggi del Tour de France 2026, i tre attaccanti hanno mantenuto circa un minuto e trenta secondi di vantaggio sul gruppo...

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre al comando, il gruppo controllaDurante la tappa di oggi, tre corridori sono rimasti in fuga, mentre il gruppo ha aumentato la velocità allo sprint intermedio, portandosi a 1 minuto...

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Dodicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France 2026 · Tappa 14: Percorso, orari, altimetria 18 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour de France, la 14^ tappa in diretta live: fuga a 5 con CarapazTadej Pogacar ha risposto con una battuta al Principe Alberto di Monaco che, in visita al Tour de France, ha dichiarato che lo sloveno sarà con ogni probabilità ai nastri di partenza della Vuelta 2026 ... sport.sky.it

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2026, CLASSIFICA | Video streaming Rai 2, 14^ tappa: restano in 6 davanti! (18 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 18 luglio: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Mulhouse-Le Markstein Fellering. ilsussidiario.net