LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | occasione per i velocisti Merlier si è ritirato

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, Merlier si è ritirato dalla corsa. La tappa di oggi rappresenta un’opportunità per i velocisti e la gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di  OA Sport  e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della  diciassettesima tappa  del Tour de France 2026, centotredicesima edizione della Grand Boucle. Il percorso misura 174.7 km, con partenza da Chambery ed arrivo a Voiron. La frazione prevede 2200 metri di dislivello, che verranno affrontati praticamente tutti nei primi 60 km. Il primo GPM sarà la Côte de Bassa (1.5 km al 5.5% medio, quarta categoria), dal termine dell’ascesa si continuerà a salire e 15 km dopo inizierà la Côte de Rossillon (1.7 km al 5.3% medio, quarta categoria). Dalla cima la strada tenderà ancora all’insù per 10 km, dove inizierà il Col de Prés (3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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