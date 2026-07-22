Durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, Merlier si è ritirato dalla corsa. La tappa di oggi rappresenta un’opportunità per i velocisti e la gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Tour de France 2026, centotredicesima edizione della Grand Boucle. Il percorso misura 174.7 km, con partenza da Chambery ed arrivo a Voiron. La frazione prevede 2200 metri di dislivello, che verranno affrontati praticamente tutti nei primi 60 km. Il primo GPM sarà la Côte de Bassa (1.5 km al 5.5% medio, quarta categoria), dal termine dell’ascesa si continuerà a salire e 15 km dopo inizierà la Côte de Rossillon (1.7 km al 5.3% medio, quarta categoria). Dalla cima la strada tenderà ancora all’insù per 10 km, dove inizierà il Col de Prés (3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i velocisti, Merlier si è ritirato

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Tour de France 2026 Stage 16 Highlights

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