LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo ancora compatto dopo 14 km

Durante la prima parte della tappa del Giro d’Italia femminile 2026, il gruppo si mantiene compatto dopo circa 14 km. L’andatura è ancora lenta e stabile, senza variazioni significative o accelerazioni evidenti. La gara procede in modo regolare, senza incidenti segnalati o cambi di formazione nelle prime fasi. I ciclisti continuano a mantenere una formazione compatta mentre si avvicinano alla prima parte della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 13.22 Andatura tranquilla in queste prime battute. 13.19 Ancora nessuno scatto in testa al gruppo. 13.16 Al comando della generale c’è sempre l’olandese Anna Van Der Breggen. 13.13 Sono 135 le atlete ancora in gara in questa edizione del Giro d’Italia femminile. 13.10 Margau Vigié (Team Visma Lease a bike) non ha preso il via. 13.07 Per i primi 100 km il percorso sarà totalmente pianeggiante. 13.04 Oggi si arriva a Salice Terme, frazione di Godiasco di Salice Terme, in provincia di Pavia. 13.01 Partita ufficialmente la settima tappa! 12.58 La frazione che sta per iniziare misura 159 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

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