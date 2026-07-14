A circa 75 km dal termine, il gruppo sta controllando la fuga, che coinvolge diversi corridori. In classifica generale, il leader ha un vantaggio di 21 secondi su un secondo classificato, mentre altri due sono distanziati di 33 secondi. La corsa è ancora in corso e la situazione rimane fluida, con il controllo del gruppo che può influenzare gli sviluppi finali della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.23 Riepiloghiamo la situazione in corsa: Javier Romo è in testa alla gara con 21? di vantaggio su Tejada e 33? su Healy e Paret Peintre. A 40? c’è poi un gruppetto di otto corridori, mentre a 1’40” c’è il plotone principale. 15.20 Il secondo gruppo inseguitori è composto da otto corridori, tra cui O’Connor, Paret Peintre e Baudin. 15.19 Attacco secco di Romo che stacca Tejada, mentre Higuita perde le ruote d Healy e Vervaecke. 15.18 E’ sempre la UAE a dettare un ritmo elevato in gruppo, la fuga ha di vantaggio 1’30”. 15.16 E’ iniziata l’ascesa del Col de la Griffoul (5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 75 km al termine, il gruppo controlla la fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 75 km al termine, il gruppo controlla i sei battistradaOggi il Giro d’Italia 2026 attraversa l’ultima parte della tappa, con 75 chilometri ancora da percorrere.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi fuga in testa alla corsa, ma il gruppo controllaDurante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una grande fuga in testa alla corsa, con diversi ciclisti in avanguardia.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Decima Tappa; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di classe per Mathieu Van der Poel, quinto un ottimo Ganna; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Settima Tappa.

Domenica 12 Luglio Live Rai Sport: diretta Ciclismo Tour de France 2026, Beach Volley, Tuffi x.com

Le paure per il caldo estremo colpiscono il Tour de France: perché l'edizione del 2026 potrebbe diventare la più pericolosa della memoria recente reddit

LIVE Tour de France: 31 corridori in fuga con 1' di vantaggio, c'è Van der Poel. Ma dietro controlla la UAEDopo il primo giorno di riposo, la decima tappa del Tour de France, tra Aurillac e Le Lioran, promette uno spettacolo emozionante nel giorno della festa nazionale francese: 166 km con 3.800 metri di d ... gazzetta.it

Tour de France, la 10^ tappa in diretta live: fuga a due, +1'40 sui bigCome da tradizione, il giorno di festa nazionale in Francia per l'anniversario della Presa della Bastiglia si celebra con una delle tappe più divertenti della Grande Boucle: sette GPM lungo le vette d ... sport.sky.it