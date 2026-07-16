Oggi la tappa del Tour de France 2026 è iniziata con un ritmo molto veloce, con numerosi tentativi di fuga. Un ciclista belga ha deciso di partire in solitaria, cercando di distanziare il gruppo. Nel frattempo, lungo la salita, si sono susseguite azioni di scatto e contro-scatto tra i corridori ancora raggruppati in testa. La corsa si mantiene molto movimentata fin dai primi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 14.11 Ci prova adesso Veistroffer. Il belga se ne va in solitaria. 14.08 Ancora scatti e contro-scatti in cima al gruppo. Anche la Netcompany Ineos prova adesso a portare via la fuga buona. 14.05 Niente da fare anche stavolta. I cinque battistrada vengono ripreso dal gruppo. 14.03 Rientrano sui due uomini al comandon Marco Haller (Tudor), Liam Slock (Lotto Intermarchè) e Brent Van Moer (Pinarello Q36.5). 14.01 Ripreso subito il gruppetto in fuga. Ci provano adesso Veistroffer (Lotto Intermarchè) e Van Mechelen (Bahrain Victorious). 13.59 Allunga un quartetto! Margine di quasi 10? per i battistrada, ma il gruppo non molla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizio velocissimo! bagarre per entrare nella fuga giusta

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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