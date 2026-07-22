LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la corsa! Subito bagarre per entrare in fuga

Notizia in breve

Oggi è partita la tappa del Tour de France 2026, con subito tentativi di fuga tra i corridori. La coppia in testa ha già circa 10 secondi di vantaggio, mentre altri ciclisti cercano di formare un gruppetto di contrattaccanti. La corsa è appena iniziata e le prime azioni di distacco sono in corso. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con le squadre impegnate a controllare gli attacchi e a preparare le strategie per le fasi successive.