LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la corsa! Subito bagarre per entrare in fuga
Oggi è partita la tappa del Tour de France 2026, con subito tentativi di fuga tra i corridori. La coppia in testa ha già circa 10 secondi di vantaggio, mentre altri ciclisti cercano di formare un gruppetto di contrattaccanti. La corsa è appena iniziata e le prime azioni di distacco sono in corso. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con le squadre impegnate a controllare gli attacchi e a preparare le strategie per le fasi successive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.41 La coppia al comando ha già 10? di vantaggio. Nel gruppo diversi corridori stanno provando a portare via un gruppetto di contrattaccanti. 13.39 Parte subito Baptiste Veistroffer. Il corridore della Lotto è uno dei più attivi quando c’è da andare in fuga. Con lui anche Jonas Abrahamsen della Uno-X Mobility. 13.37 Comincia ufficialmente la tappa! Subito attacchi per portare via la fuga. 13.35 Dallo scollinamento della Côte de Saint-Jean d’Arvey mancheranno ancora 115 km per arrivare sul traguardo. Al km 75 verrà affrontato il Col de Couz (8 km al 3% medio), non classificato come GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it
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