LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga o volata per sprinter resistenti?

Notizia in breve

Al km 15 della tappa odierna, i ciclisti affrontano la Côte de Rossillon, una salita di un chilometro con pendenza del 6%. Poco prima, si era conclusa la salita della Côte de Bassa, con 1,5 km al 5,5%. La corsa si sviluppa su un percorso che alterna tratti di salita e pianura, con alcuni corridori che cercano di staccare il gruppo principale. La fuga si sta formando o si prepara una volata?