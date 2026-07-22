LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga o volata per sprinter resistenti?
Al km 15 della tappa odierna, i ciclisti affrontano la Côte de Rossillon, una salita di un chilometro con pendenza del 6%. Poco prima, si era conclusa la salita della Côte de Bassa, con 1,5 km al 5,5%. La corsa si sviluppa su un percorso che alterna tratti di salita e pianura, con alcuni corridori che cercano di staccare il gruppo principale. La fuga si sta formando o si prepara una volata?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.32 Il primo GPM sarà la Côte de Bassa (1.5 km al 5.5% medio, quarta categoria), dal termine dell’ascesa si continuerà a salire e 15 km dopo inizierà la Côte de Rossillon (1.7 km al 5.3% medio, quarta categoria). Dalla cima la strada tenderà ancora all’insù per 10 km, dove inizierà il Col de Prés (3.5 km al 6.8% medio). Una ripida discesa porterà poi all’ultima asperità, la Côte de Saint-Jean d’Arvey (1.1 km al 5.7% medio). 13.29 Piccolo problema meccanico per Isaac Del Toro, probabilmente un salto di catena per il messicano, che adesso rientrerà in gruppo senza particolari problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 16 Highlights
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