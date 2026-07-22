LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga o volata per sprinter resistenti?

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al km 15 della tappa odierna, i ciclisti affrontano la Côte de Rossillon, una salita di un chilometro con pendenza del 6%. Poco prima, si era conclusa la salita della Côte de Bassa, con 1,5 km al 5,5%. La corsa si sviluppa su un percorso che alterna tratti di salita e pianura, con alcuni corridori che cercano di staccare il gruppo principale. La fuga si sta formando o si prepara una volata?

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.32 Il primo GPM sarà la Côte de Bassa (1.5 km al 5.5% medio, quarta categoria), dal termine dell’ascesa si continuerà a salire e 15 km dopo inizierà la Côte de Rossillon (1.7 km al 5.3% medio, quarta categoria). Dalla cima la strada tenderà ancora all’insù per 10 km, dove inizierà il Col de Prés (3.5 km al 6.8% medio). Una ripida discesa porterà poi all’ultima asperità, la Côte de Saint-Jean d’Arvey (1.1 km al 5.7% medio). 13.29 Piccolo problema meccanico per Isaac Del Toro, probabilmente un salto di catena per il messicano, che adesso rientrerà in gruppo senza particolari problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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