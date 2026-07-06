Oggi la terza tappa del Tour de France 2026 attraversa i Pirenei Orientali. Gli sprinter più veloci sono pronti a sfidarsi, mentre i corridori di classifica si preparano per le salite. La corsa prosegue con un percorso impegnativo e varia, e gli spettatori attendono gli sviluppi delle prossime fasi. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e i favoriti si preparano alle prossime battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della terza tappa del Tour de France 2026. Nella frazione odierna, da Granollers a Les Angles, il gruppo oltrepasserà il confine fra Spagna e Francia e pedalerà per la prima volta nel paese transalpino. La tappa di oggi, lunga 195.9km e con un dislivello totale di 3940 metri, si sviluppa sui Pirenei Orientali, senza però affrontare le salite più dure e iconiche della catene montuosa. La partenza sarà ancora in Spagna, a Granollers, poi il gruppo si dirigerà verso nord affrontando fin da subito le prime salite di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano i Pirenei Orientali, ma gli sprinter resistenti si sfregano le mani

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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