Oggi si corre la terza tappa del Tour de France 2026, con un percorso che include un assaggio di Pirenei Orientali. Gli sprinter più resistenti si preparano a giocarsi le ultime fasi di gara, mentre i corridori affrontano tratti in salita e discese tecniche. La tappa inizia questa mattina e si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui movimenti e le strategie dei ciclisti. Nessuna variazione di percorso annunciata, e la corsa si mantiene intensa fino alla conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della terza tappa del Tour de France 2026. Nella frazione odierna, da Granollers a Les Angles, il gruppo oltrepasserà il confine fra Spagna e Francia e pedalerà per la prima volta nel paese transalpino. La tappa di oggi, lunga 195.9km e con un dislivello totale di 3940 metri, si sviluppa sui Pirenei Orientali, senza però affrontare le salite più dure e iconiche della catene montuosa. La partenza sarà ancora in Spagna, a Granollers, poi il gruppo si dirigerà verso nord affrontando fin da subito le prime salite di giornata. Al chilometro 7 comincerà la Cote de Sant Feliu de Codines (8,2 km al 4,5% ), dove potrebbe formarsi la fuga di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: assaggio di Pirenei Orientali, ma gli sprinter resistenti si sfregano le mani

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