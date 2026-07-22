LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga con 16 corridori in testa Il gruppo alle loro spalle si ricompatta

Notizia in breve

Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, 16 ciclisti sono in fuga mentre il gruppo principale si sta ricompattando. A 90 km dalla fine, i battistrada hanno un vantaggio di circa 40 secondi sulla testa della corsa. La gara è ancora in corso e la situazione rimane aperta, con i corridori che cercano di consolidare la propria posizione prima dell’arrivo.