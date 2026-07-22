LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga con 16 corridori in testa Il gruppo alle loro spalle si ricompatta
Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, 16 ciclisti sono in fuga mentre il gruppo principale si sta ricompattando. A 90 km dalla fine, i battistrada hanno un vantaggio di circa 40 secondi sulla testa della corsa. La gara è ancora in corso e la situazione rimane aperta, con i corridori che cercano di consolidare la propria posizione prima dell’arrivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.31 Mancano 90 km al termine della tappa. 15.28 Il vantaggio dei battistrada è di 40? sul gruppo maglia gialla. 15.25 Questa la composizione della fuga: Per Strand Hagenes (Visma Lease a Bike), Jay Hindley (Red Bull Bora), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF- Easypost), Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Egan Bernal e Joshua Tarling (Netcompany Ineos), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Pablo Castrillo e Einer Rubio (Movistar), Afonso Braz E Guillame Martin (Groupama-FDJ United), Rick Pluimers (Tudor). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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