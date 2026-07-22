LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga con 16 corridori in testa Il gruppo alle loro spalle si ricompatta

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, 16 ciclisti sono in fuga mentre il gruppo principale si sta ricompattando. A 90 km dalla fine, i battistrada hanno un vantaggio di circa 40 secondi sulla testa della corsa. La gara è ancora in corso e la situazione rimane aperta, con i corridori che cercano di consolidare la propria posizione prima dell’arrivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.31 Mancano 90 km al termine della tappa. 15.28 Il vantaggio dei battistrada è di 40? sul gruppo maglia gialla. 15.25 Questa la composizione della fuga: Per Strand Hagenes (Visma Lease a Bike), Jay Hindley (Red Bull Bora), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF- Easypost), Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Egan Bernal e Joshua Tarling (Netcompany Ineos), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Pablo Castrillo e Einer Rubio (Movistar), Afonso Braz E Guillame Martin (Groupama-FDJ United), Rick Pluimers (Tudor). 🔗 Leggi su Oasport.it

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