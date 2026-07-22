Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, 14 corridori sono riusciti a formare una fuga in testa al gruppo principale. Dopo alcuni chilometri, il gruppo si è ricomposto, riducendo la distanza dai battistrada. Nel tratto finale, la squadra con il leader in maglia gialla ha preso l'iniziativa, con il team Decathlon che ha lavorato per favorire il proprio velocista. La corsa continua con questa dinamica di attacchi e ripiegamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.19 Nel gruppo maglia gialla è la Decathlon a tirare per il proprio velocista Olav Kooij. Girmay invece, un altro potenzialmente molto adatto alla tappa di oggi, è distante 2’35” dalla testa. 15.16 Si ricongiungono il gruppo maglia verde (con dentro anche Del Toro, Philipsen e Kooij) e il gruppo maglia gialla. 15.15 Il gruppo con Pedersen e Del Toro potrà rientrare facilmente sul piccolo drappello della maglia gialla e degli altri big di classifica. La fuga nel frattempo aumenta il proprio margine. 15.13 Una quindicina di corridori prende il largo dal gruppo maglia gialla! Tutti i big di classifica rimangono dietro e rallentano sensibilmente il ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 14 corridori in testa. Il gruppo alle loro spalle si ricompatta

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