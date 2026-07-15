LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizio di corsa velocissimo! Bagarre per entrare in fuga
Oggi la tappa del Tour de France 2026 è iniziata con un ritmo molto rapido, con numerosi tentativi di fuga tra i ciclisti. La corsa è caratterizzata da una continua bagarre per entrare in fuga, con vari scatti dal gruppo principale. La classifica generale resta invariata a metà giornata, mentre i primi tentativi di attacco si susseguono lungo il percorso. La gara prosegue con grande intensità, senza ancora un chiaro favorito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.10 Continuano gli scatti in testa al gruppo per cercare di portare via la fuga. Sono tante le squadre che vogliono mettere nel sacco le squadre dei velocisti. 14.08 Partenza pancia a terra anche oggi alla Grande Boucle. Potrebbero volerci diversi chilometri per portare via la fuga buona. Le squadre dei velocisti, soprattutto la Lidl-Trek di Pedersen, vogliono tenere chiusa la corsa fino al traguardo volante, situato 27km dopo la partenza. 14.06 Tenta subito l’allungo Van der Poel! Il fenomeno neerlandese cerca di portar via la fuga. 14.05 Comincia l’undicesima tappa del Tour de France! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
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