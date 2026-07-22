LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 80 km alla conclusione 16 corridori al comando

A 80 chilometri dalla fine della tappa del Tour de France 2026, 16 ciclisti sono al comando. Healy, Le Berre e Jorgenson sono tra i contrattaccanti che cercano di rientrare, ma la loro rimonta appare complessa. La corsa prosegue con il gruppo che tenta di ridurre il divario e riorganizzarsi. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, con i favoriti che si preparano agli ultimi passaggi. La corsa è in pieno svolgimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.44 Healy, Le Berre e Jorgenson sono i tre contrattaccanti del gruppo, ma per loro non sarà semplice rientrare davanti. 15.43 Ricominciano gli attacchi in gruppo, si avvantaggiano due corridori. 15.40 In gruppo ha smesso di tirare la Decathlon, da capire la mossa del team francese visto che la fuga era a 40?. 15.37 Superate le 2h di corsa, media dei 42.8 kmh. 15.34 Rimangono da affrontare 750 metri di dislivello. 15.31 Mancano 90 km al termine della tappa. 15.28 Il vantaggio dei battistrada è di 40? sul gruppo maglia gialla. 15.25 Questa la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 16 Highlights

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