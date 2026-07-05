CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.28 E’ iniziata la discesa vera e propria, in gruppo la prende in testa la Visma di Vingegaard. 16.27 E’ rientrato del Toro, vedremo se gli rimarranno delle energie per il finale. 16.25 Pollit alla fine rimane in gruppo, del Toro sta rientrando con la scia delle ammiraglie. 16.24 I corridori stanno affrontando uno strappo, che complica il rientro di del Toro. Nel gruppo la UAE ha smesso ovviamente di tirare e Pollit si è fermato per aspettare il suo compagno di squadra. 16.22 Attenzione! Isaac del Toro ha forato, ma ha perso tantissimo tempo a causa di un pasticcio della sua ammiraglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km alla conclusione, in due al comando

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