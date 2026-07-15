LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori al comando delle operazioni ma il gruppo controlla
Quattro corridori sono in testa alla tappa del Tour de France 2026, ma il gruppo principale segue a distanza. I leader sono Julian Alaphilippe, Anthon Charmig, Mathis Le Berre e Nelson Oliveira. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con i corridori che mantengono una certa distanza dal gruppo principale. La corsa prosegue con il controllo della squadra dei favoriti, senza cambiamenti significativi nella posizione complessiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.11 Ecco i quattro corridori al comando della corsa: Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Mathis Le Berre (TotalEnergies), Nelson Oliveira (Movistar) 16.08 Superate le 2h di corsa, media dei 50.5 kmh. 16.05 60 km all’arrivo. 16.02 Dei corridori in fuga Julian Alaphilippe è il corridore con più vittore, con ben 45 successi. 15.59 Foratura per Baptiste Veistroffer, grande protagonista della tappa di Pau con 144 km di fuga. 15.56 Rimangono da affrontare solo 500 metri di dislivello. 15.53 Tim Merlier ha dimostrato di essere il più forte velocista in gruppo, ma non sarà semplice conquistare la maglia verde. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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