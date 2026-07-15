LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori al comando delle operazioni ma il gruppo controlla

Notizia in breve

Quattro corridori sono in testa alla tappa del Tour de France 2026, ma il gruppo principale segue a distanza. I leader sono Julian Alaphilippe, Anthon Charmig, Mathis Le Berre e Nelson Oliveira. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con i corridori che mantengono una certa distanza dal gruppo principale. La corsa prosegue con il controllo della squadra dei favoriti, senza cambiamenti significativi nella posizione complessiva.