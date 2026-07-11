acf arezzo prosegue il percorso in amaranto di emma nasoni

Emma Nasoni ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027 con l'Acf Arezzo. La giocatrice continua quindi a far parte della squadra amaranto. La firma è stata ufficializzata oggi.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Acf: Prosegue il percorso in amaranto di Emma Nasoni, c he ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo l'esordio in Prima Squadra nella stagione 202425, il difensore classe 2007 ha collezionato 23 presenze nel campionato appena concluso, ritagliandosi un ruolo sempre più importante all'interno della squadra. Al termine della stagione è stata premiata dal Museo Amaranto con il riconoscimento “Giovane Chimera Amaranto”, assegnato alla miglior calciatrice Under 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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